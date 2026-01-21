DAX24.849 ±-0,0%Est505.946 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,3%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.183 +0,1%Euro1,1732 -0,2%Öl64,38 ±-0,0%Gold4.904 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Siemens Energy, Gold, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht
Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Kursentwicklung

Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

23.01.26 09:27 Uhr
Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206,55 EUR -0,80 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
13,80 EUR -0,18 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
593,30 EUR -3,80 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,33 EUR -0,07 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
1,52 EUR 0,01 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.134,6 PKT -14,3 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent auf 8.138,97 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,443 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,394 Prozent schwächer bei 8.116,81 Punkten in den Handel, nach 8.148,89 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.138,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8.109,62 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,166 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8.103,85 Punkten berechnet. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 8.225,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, lag der CAC 40 bei 7.892,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,686 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.996,59 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 9.073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,870 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
19.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
15.01.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
19.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
15.01.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen