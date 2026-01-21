Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent auf 8.138,97 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,443 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,394 Prozent schwächer bei 8.116,81 Punkten in den Handel, nach 8.148,89 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.138,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8.109,62 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,166 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8.103,85 Punkten berechnet. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 8.225,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, lag der CAC 40 bei 7.892,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,686 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.996,59 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 9.073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,870 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie an.

Redaktion finanzen.net