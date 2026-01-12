Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Aussagen des Top-Managers Christian Scherer ließen darauf schließen, dass der Flugzeughersteller viele fast fertige Modelle ("Glider") auf Lager hat, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dürfte die Auslieferungen im ersten Quartal 2026 stützen, die Prognose für die Auslieferungen im Gesamtjahr 2026 aber als zurückhaltend erscheinen lassen./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus