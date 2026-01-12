DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Airbus Aktie

220,95 EUR +4,60 EUR +2,13 %
STU
205,51 CHF +4,52 CHF +2,25 %
BRX
Marktkap. 169,8 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

14:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
220,95 EUR 4,60 EUR 2,13%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Aussagen des Top-Managers Christian Scherer ließen darauf schließen, dass der Flugzeughersteller viele fast fertige Modelle ("Glider") auf Lager hat, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dürfte die Auslieferungen im ersten Quartal 2026 stützen, die Prognose für die Auslieferungen im Gesamtjahr 2026 aber als zurückhaltend erscheinen lassen./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
218,95 €		 Abst. Kursziel*:
5,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
220,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,10%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
236,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

