Experten-Einschätzung

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy

13.01.26 13:52 Uhr
Wie stabil ist die Airbus SE-Aktie? Das neue Rating von Deutsche Bank AG gibt Aufschluss | finanzen.net

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
217,90 EUR 1,45 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 222 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber sowie weil die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:35 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 218,05 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 14,65 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 59.794 Stück. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

