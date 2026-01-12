Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 222 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber sowie weil die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei.
Um 13:35 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 218,05 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 14,65 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 59.794 Stück. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert.
