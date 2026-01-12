Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Flugzeugauslieferungen hätten ihre Prognose leicht übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr könnte der Flugzeugbauer ein Auslieferungsziel von rund 900 Maschinen anpeilen, glaubt die Expertin./rob/edh/nas

Bildquellen: Airbus