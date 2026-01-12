DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.765 +0,1%Bitcoin 80.174 +2,6%Euro 1,1645 -0,2%Öl 65,42 +1,7%Gold 4.608 +0,2%
SUSS MicroTec Aktie

45,70 EUR -1,40 EUR -2,97 %
STU
Marktkap. 889,25 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
45,70 EUR -1,40 EUR -2,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Auftragsdaten des Wettbewerbers BESI im vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Diese liegen mit vorläufig 250 Millionen Euro um 40 Prozent über dem Vorquartal, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Auftragseingang die Konsensschätzung um fast ein Drittel überboten. Auch bei Suss Microtec werde ein starker Anstieg des Auftragseingangs im Vergleich zum Vorquartal erwartet./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:15 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,91%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

