SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 692,36 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec nach der erneuten Prognosesenkung von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterzulieferers habe im dritten Quartal enorm geschwächelt und selbst die geringsten Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Hold
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,78 €
|Abst. Kursziel*:
29,59%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,00%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|09:06
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|09:06
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|18.03.24
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|09:06
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG