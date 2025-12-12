DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -3,0%Nas23.277 -1,3%Bitcoin76.835 -2,5%Euro1,1748 +0,1%Öl61,27 -0,5%Gold4.292 +0,3%
DAX aktuell

Ansatz einer Weihnachtsrally nur von kurzer Dauer: DAX zieht es am Freitagnachmittag ins Minus

12.12.25 18:02 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Jahresendrally ausgebremst: DAX fällt zurück | finanzen.net

Der DAX notierte am Freitag zunächst auf grünem Terrain. Anleger schickten ihn im späten Handel jedoch wieder abwärts.

Der DAX eröffnete die Sitzung fester. Anschließend baute er seine Aufschläge aus. Am Nachmittag kippte die Stimmung jedoch wieder und Anleger nahmen Gewinne mit. So beendete das Aktienbarometer den Handel um 0,45 Prozent tiefer bei 24.186,49 Punkten.

So schreckte der DAX vor der Marke von 24.500 Punkten zurück. Diese ist laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker Robomarkets, "die letzte relevante Hürde auf dem Weg zum Rekordhoch".

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

DAX kurzzeitig auf dem Weg zur Jahresendrally

Tags zuvor hatte der DAX nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der DAX es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen.

Der Dow Jones Industrial hatte es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der NASDAQ schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

