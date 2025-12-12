DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -3,0%Nas23.259 -1,4%Bitcoin76.835 -2,5%Euro1,1748 +0,1%Öl61,29 -0,4%Gold4.295 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Schwache US-Börse bremst DAX aus

12.12.25 17:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168,25 EUR 3,75 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AIXTRON SE
16,88 EUR -0,98 EUR -5,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
215,20 EUR -1,00 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,79 EUR -0,16 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,24 EUR 0,21 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
93,70 EUR -2,30 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
70,40 EUR 2,40 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
36,20 EUR -0,45 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,44 EUR 0,27 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
21,50 EUR 0,50 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
119,35 EUR -4,90 EUR -3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
39,06 EUR -0,12 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.186,5 PKT -108,1 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit leichten Verlusten und praktisch auf dem Tagestief beendet. Für Druck sorgte am späten Nachmittag, dass die Kurse an der Wall Srreet nach einem verhaltenen Start deutlich nach unten abdrehten - insbesondere im Technologiesegment. Dort machten wieder Sorgen vor überhöhten Bewertungen von KI-Aktien die Runde.

Wer­bung

Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 24.186 Punkte. Damit legte die Weihnachtsrally erst einmal eine Pause ein. Die Stimmung wurde im Handel aber weiterhin als positiv beschrieben. Einer der Gründe für die jüngsten Kursavancen sei nämlich die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des europäischen Wachstums im kommenden Jahr.

Siemens Energy waren der Tagesverlierer im DAX mit einem Rücksetzer um 4,2 Prozent. Das Unternehmen gilt als KI-Zulieferer im Hinblick auf den immensen Energiebedarf von Rechenzentren. Im TecDAX gaben im Halbleitersegment Aixtron um 4,9, Elmos um 2,1 und Suss um 1,1 Prozent nach. Für Infineon ging es um 0,8 Prozent nach unten.

Zu den größeren Verlierern im DAX gehörten auch die Bankaktien. Commerzbank verloren 2,3 Prozent und Deutsche Bank 3,3 Prozent.

Wer­bung

Adidas stiegen um 2,0 Prozent und führten den DAX an. Im MDAX legte die Puma-Aktie um 3,2 Prozent zu. Als Kurstreiber nannten Börsianer gute Geschäftszahlen des US-Sportbekleidungsanbieters Lulumenon, der zudem von anziehender Nachfrage in China gesprochen habe.

Eon erholten sich um 1,8 Prozent, nachdem der Kurs am Vortag nachrichtenlos um über 3 Prozent gefallen war.

Deutsche Telekom profitierten nicht davon, dass die US-Tochter T-Mobile US ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt hat. "Sollten die US-Börsen darauf positiv reagieren, dürfte auch die Telekom profitieren", meinte ein Händler. Deutsche Telekom gaben um 0,4 Prozent nach.

Wer­bung

Deutsche Börse gaben nach den beiden Vortagen mit Verlusten erneut nach, wenngleich nur noch um 0,2 Prozent. Der Börsenbetreiber hatte auf seinem Kapitalmarkttag zwar ehrgeizige Mittelfristziele vorgegeben, der Markt zweifelt aber an deren Erreichbarkeit.

Fraport schlossen 2,1 Prozent niedriger. Belastend wirkte ein zurückhaltender Ausblick. Der Flughafenbetreiber rechnet für das kommende Jahr wegen höherer Abschreibungen von rund 140 Millionen Euro und gestiegener Zinsaufwendungen von rund 90 Millionen Euro mit einem rückläufigen Nettogewinn. Daneben stellte Fraport für 2025 eine Dividende von 1 Euro je Anteilsschein in Aussicht, was der Markterwartung entspricht.

Die Lufthansa-Aktie hob um 4,8 Prozent ab. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben ihre Einstufung der Aktie auf Kaufen angehoben.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.186,49 -0,4% +22,0%

DAX-Future 24.207,00 -0,7% +19,4%

XDAX 24.193,86 -0,7% +22,8%

MDAX 29.959,19 +0,1% +16,9%

TecDAX 3.552,44 -0,3% +4,3%

SDAX 16.863,34 -0,0% +23,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,45 -3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 19 21 0 3.037,6 45,2 3.642,2 52,0

MDAX 25 25 0 592,2 31,3 559,3 26,7

TecDAX 11 19 0 719,2 15,6 836,6 17,2

SDAX 37 30 3 103,2 7,1 98,6 6,7

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 11:53 ET (16:53 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
08.12.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
08.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
08.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen