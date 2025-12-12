XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Schwache US-Börse bremst DAX aus

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit leichten Verlusten und praktisch auf dem Tagestief beendet. Für Druck sorgte am späten Nachmittag, dass die Kurse an der Wall Srreet nach einem verhaltenen Start deutlich nach unten abdrehten - insbesondere im Technologiesegment. Dort machten wieder Sorgen vor überhöhten Bewertungen von KI-Aktien die Runde.

Wer­bung Wer­bung

Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 24.186 Punkte. Damit legte die Weihnachtsrally erst einmal eine Pause ein. Die Stimmung wurde im Handel aber weiterhin als positiv beschrieben. Einer der Gründe für die jüngsten Kursavancen sei nämlich die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des europäischen Wachstums im kommenden Jahr.

Siemens Energy waren der Tagesverlierer im DAX mit einem Rücksetzer um 4,2 Prozent. Das Unternehmen gilt als KI-Zulieferer im Hinblick auf den immensen Energiebedarf von Rechenzentren. Im TecDAX gaben im Halbleitersegment Aixtron um 4,9, Elmos um 2,1 und Suss um 1,1 Prozent nach. Für Infineon ging es um 0,8 Prozent nach unten.

Zu den größeren Verlierern im DAX gehörten auch die Bankaktien. Commerzbank verloren 2,3 Prozent und Deutsche Bank 3,3 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Adidas stiegen um 2,0 Prozent und führten den DAX an. Im MDAX legte die Puma-Aktie um 3,2 Prozent zu. Als Kurstreiber nannten Börsianer gute Geschäftszahlen des US-Sportbekleidungsanbieters Lulumenon, der zudem von anziehender Nachfrage in China gesprochen habe.

Eon erholten sich um 1,8 Prozent, nachdem der Kurs am Vortag nachrichtenlos um über 3 Prozent gefallen war.

Deutsche Telekom profitierten nicht davon, dass die US-Tochter T-Mobile US ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt hat. "Sollten die US-Börsen darauf positiv reagieren, dürfte auch die Telekom profitieren", meinte ein Händler. Deutsche Telekom gaben um 0,4 Prozent nach.

Wer­bung Wer­bung

Deutsche Börse gaben nach den beiden Vortagen mit Verlusten erneut nach, wenngleich nur noch um 0,2 Prozent. Der Börsenbetreiber hatte auf seinem Kapitalmarkttag zwar ehrgeizige Mittelfristziele vorgegeben, der Markt zweifelt aber an deren Erreichbarkeit.

Fraport schlossen 2,1 Prozent niedriger. Belastend wirkte ein zurückhaltender Ausblick. Der Flughafenbetreiber rechnet für das kommende Jahr wegen höherer Abschreibungen von rund 140 Millionen Euro und gestiegener Zinsaufwendungen von rund 90 Millionen Euro mit einem rückläufigen Nettogewinn. Daneben stellte Fraport für 2025 eine Dividende von 1 Euro je Anteilsschein in Aussicht, was der Markterwartung entspricht.

Die Lufthansa-Aktie hob um 4,8 Prozent ab. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben ihre Einstufung der Aktie auf Kaufen angehoben.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.186,49 -0,4% +22,0%

DAX-Future 24.207,00 -0,7% +19,4%

XDAX 24.193,86 -0,7% +22,8%

MDAX 29.959,19 +0,1% +16,9%

TecDAX 3.552,44 -0,3% +4,3%

SDAX 16.863,34 -0,0% +23,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,45 -3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 19 21 0 3.037,6 45,2 3.642,2 52,0

MDAX 25 25 0 592,2 31,3 559,3 26,7

TecDAX 11 19 0 719,2 15,6 836,6 17,2

SDAX 37 30 3 103,2 7,1 98,6 6,7

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 11:53 ET (16:53 GMT)