NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.765 Pkt
06.02.26 22:19 Uhr
DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Freitagabend von einem "ruhigen Geschäft" mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss gesprochen. Auffällige Titel seien nicht zu beobachten gewesen - auch weil keine handelbaren Nachrichten aufgeschlagen seien. Mit der Rally an der Wall Street liefen die Kurse auch hierzulande nach oben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.765 24.721 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
February 06, 2026 16:19 ET (21:19 GMT)