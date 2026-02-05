DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.739 +11,9%Euro1,1812 +0,3%Öl68,08 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht

Börse New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

06.02.26 22:33 Uhr
Börse New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen | finanzen.net

Der S&P 500 notierte schlussendlich im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
137,38 EUR 13,40 EUR 10,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 66,67%
Charts|News|Analysen
Illumina Inc.
101,34 EUR -11,10 EUR -9,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
6,91 EUR 1,57 EUR 29,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Molina Healthcare
110,90 EUR -39,35 EUR -26,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
News Corp LLC
18,90 EUR -1,50 EUR -7,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,00 EUR 12,70 EUR 8,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
70,14 EUR 8,64 EUR 14,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rockwell Automation Inc.
339,30 EUR 5,80 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Under Armour Inc.
6,30 EUR 0,83 EUR 15,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VeriSign Inc.
185,70 EUR -21,10 EUR -10,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,50 EUR 0,19 EUR 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.932,3 PKT 133,9 PKT 1,97%
Charts|News|Analysen

Letztendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 1,97 Prozent nach oben auf 6.932,30 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,853 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,498 Prozent höher bei 6.832,28 Punkten, nach 6.798,40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6.816,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.944,89 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,226 Prozent zu. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 6.944,82 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Wert von 6.720,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.083,57 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,08 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.780,13 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 29,37 Prozent auf 8,06 USD), Under Armour (+ 20,38 Prozent auf 7,56 USD), Under Armour (+ 19,35 Prozent auf 7,34 USD), Robinhood (+ 13,95 Prozent auf 82,82 USD) und Coinbase (+ 13,00 Prozent auf 165,12 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Molina Healthcare (-25,51 Prozent auf 131,72 USD), Illumina (-10,40 Prozent auf 119,72 USD), VeriSign (-7,60 Prozent auf 224,17 USD), News (-7,06 Prozent auf 22,50 USD) und News B (-6,35 Prozent auf 25,65 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 61.650.416 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,542 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,21 Prozent.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen