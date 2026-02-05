Börse New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

Marktbericht

Der S&P 500 notierte schlussendlich im Plus.

Letztendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 1,97 Prozent nach oben auf 6.932,30 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,853 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,498 Prozent höher bei 6.832,28 Punkten, nach 6.798,40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6.816,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.944,89 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,226 Prozent zu. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 6.944,82 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Wert von 6.720,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.083,57 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,08 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.780,13 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 29,37 Prozent auf 8,06 USD), Under Armour (+ 20,38 Prozent auf 7,56 USD), Under Armour (+ 19,35 Prozent auf 7,34 USD), Robinhood (+ 13,95 Prozent auf 82,82 USD) und Coinbase (+ 13,00 Prozent auf 165,12 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Molina Healthcare (-25,51 Prozent auf 131,72 USD), Illumina (-10,40 Prozent auf 119,72 USD), VeriSign (-7,60 Prozent auf 224,17 USD), News (-7,06 Prozent auf 22,50 USD) und News B (-6,35 Prozent auf 25,65 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 61.650.416 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,542 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,21 Prozent.

