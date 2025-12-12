DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -3,0%Nas23.277 -1,3%Bitcoin76.835 -2,5%Euro1,1748 +0,1%Öl61,27 -0,5%Gold4.292 +0,3%
DAX-Performance

DAX in KW 50: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

12.12.25 18:01 Uhr
DAX KW 50: Wer punktete, wer patzte? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.186,5 PKT -108,1 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 50 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 50/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.12.2025 und dem 12.12.2025. Stand ist der 12.12.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: QIAGEN

QIAGEN: -5,10 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 39: Vonovia SE

Vonovia SE: -4,91 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 38: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -3,46 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 37: GEA

GEA: -3,38 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 36: Symrise

Symrise: -3,26 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 35: Infineon

Infineon: -3,24 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 34: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -2,72 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 33: Zalando

Zalando: -2,70 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 32: SAP SE

SAP SE: -2,37 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 31: Merck

Merck: -2,32 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 30: Airbus SE

Airbus SE: -1,37 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 29: Scout24

Scout24: -1,20 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 28: EON SE

EON SE: -1,10 Prozent

Quelle: E.ON AG

Platz 27: BMW

BMW: -0,33 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 26: Fresenius SE

Fresenius SE: 0,02 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 25: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,15 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 24: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,22 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 23: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 0,46 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 22: RWE

RWE: 0,84 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 21: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 0,96 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 20: Siemens Energy

Siemens Energy: 1,03 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 19: Commerzbank

Commerzbank: 1,09 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 18: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,20 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 17: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 1,37 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 16: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 1,53 Prozent

Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com

Platz 15: Siemens

Siemens: 1,54 Prozent

Quelle: Siemens

Platz 14: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 1,59 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 13: adidas

adidas: 1,95 Prozent

Quelle: adidas

Platz 12: Henkel vz

Henkel vz: 1,95 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 11: Brenntag SE

Brenntag SE: 1,98 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 10: Daimler Truck

Daimler Truck: 2,18 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 9: BASF

BASF: 2,54 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 8: Continental

Continental: 2,56 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 7: Beiersdorf

Beiersdorf: 2,93 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 6: Hannover Rück

Hannover Rück: 3,01 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 5: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 3,07 Prozent

Quelle: AIF

Platz 4: Allianz

Allianz: 3,74 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 3: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 4,97 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 2: Rheinmetall

Rheinmetall: 5,66 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 1: Bayer

Bayer: 9,59 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

