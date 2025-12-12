DAX in KW 50: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 50/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.12.2025 und dem 12.12.2025. Stand ist der 12.12.2025.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: QIAGEN
QIAGEN: -5,10 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 39: Vonovia SE
Vonovia SE: -4,91 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 38: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -3,46 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 37: GEA
GEA: -3,38 Prozent
Quelle: GEA Group
Platz 36: Symrise
Symrise: -3,26 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 35: Infineon
Infineon: -3,24 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 34: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -2,72 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 33: Zalando
Zalando: -2,70 Prozent
Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 32: SAP SE
SAP SE: -2,37 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 31: Merck
Merck: -2,32 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 30: Airbus SE
Airbus SE: -1,37 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 29: Scout24
Scout24: -1,20 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 28: EON SE
EON SE: -1,10 Prozent
Quelle: E.ON AG
Platz 27: BMW
BMW: -0,33 Prozent
Quelle: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 26: Fresenius SE
Fresenius SE: 0,02 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 25: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,15 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 24: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,22 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 23: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 0,46 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 22: RWE
RWE: 0,84 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 21: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 0,96 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 20: Siemens Energy
Siemens Energy: 1,03 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 19: Commerzbank
Commerzbank: 1,09 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 18: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,20 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 17: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 1,37 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 16: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 1,53 Prozent
Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com
Platz 15: Siemens
Siemens: 1,54 Prozent
Quelle: Siemens
Platz 14: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 1,59 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 13: adidas
adidas: 1,95 Prozent
Quelle: adidas
Platz 12: Henkel vz
Henkel vz: 1,95 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 11: Brenntag SE
Brenntag SE: 1,98 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 10: Daimler Truck
Daimler Truck: 2,18 Prozent
Quelle: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 9: BASF
BASF: 2,54 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 8: Continental
Continental: 2,56 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 7: Beiersdorf
Beiersdorf: 2,93 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 6: Hannover Rück
Hannover Rück: 3,01 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 5: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 3,07 Prozent
Quelle: AIF
Platz 4: Allianz
Allianz: 3,74 Prozent
Quelle: Allianz
Platz 3: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 4,97 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 2: Rheinmetall
Rheinmetall: 5,66 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 1: Bayer
Bayer: 9,59 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com