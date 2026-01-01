DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -2,3%Nas23.668 +0,7%Bitcoin73.431 +0,6%Euro1,1878 -0,1%Öl65,69 -0,9%Gold5.087 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
DAX aktuell

US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX letztlich unentschlossen - Anleger warten auf Impulse

26.01.26 17:41 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX tendiert unentschlossen - Berichtssaison und Fed im Fokus | finanzen.net

Am deutschen Aktienmarkt dominierte zum Start in die neue Handelswoche erneut die Vorsicht. Anleger warten nicht nur auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.933,1 PKT 32,4 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

Der DAX startete mit einem marginalen Abschlag von 0,04 Prozent bei 24.890,30 Punkten in die neue Handelswoche. Danach konnte er sich nicht so recht zwischen Gewinn- und Verlustzone entscheiden. Am späten Nachmittag bewegte sich das Börsenbarometer wieder knapp in der Gewinnzone, in der er sich auch verabschiedete. Sein Schlussstand: 24.933,08 (+0,13%).

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Zollthema hat Bewegungen gebracht

Der DAX war zuletzt hin- und hergerissen von der zwischenzeitlichen Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Europa, die dann nach einer Kehrtwende auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos plötzlich wieder vom Tisch war.

Der Anlagestratege Mislav Matejka von der Investmentbank JPMorgan setzt auch in diesem Kontext eher auf Aktienmärkte aufstrebender Länder als auf die der klassischen Industrienationen. Im Vergleich zu Europa und den USA seien sie vom Zoll-Thema weniger betroffen. Obendrein erschienen sie im Bewertungsvergleich sehr attraktiv. Seine Favoriten sind China und Korea.

Wer­bung

Berichtssaison auch hierzulande in den Startlöchern

In Deutschland und in den USA steht die kommende Woche im Zeichen der Berichtssaison, die nun in Fahrt kommt, sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:26Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED
18:14Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt
18:05DAX: Bullenszenario trotz Trump nicht vom Tisch
18:00Gold, Silber, Dollar, Fed, Meta, Tesla, Equinor, Boeing - Charttechnik mit Harald Weygand
18:00Gold, Silber, Dollar, Fed, Meta, Tesla, Equinor, Boeing - Charttechnik mit Harald Weygand
18:00Gold, Silber, Dollar, Fed, Meta, Tesla, Equinor, Boeing - Charttechnik mit Harald Weygand
17:59ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax verharrt unter 25.000 Punkten
17:57Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone
mehr