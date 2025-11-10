DAX23.930 +1,5%Est505.652 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.080 +2,0%
Expertenstimme

SUSS MicroTec-Aktie im Höhenflug: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hebt Kursziel an - UBS zieht nach

10.11.25 11:09 Uhr
Kursziel fast verdoppelt! Jefferies sieht Mega-Chance bei SUSS MicroTec-Aktie | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
33,54 EUR 2,62 EUR 8,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beim Chipausrüster (SUSS MicroTec sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die bisherige Schwäche hier sei ohnehin in den gesunkenen Umsatzschätzungen für 2026 berücksichtigt. Zudem wies Menon auf die niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 14 auf Basis der Prognose für das kommende Jahr hin.

UBS hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 39 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SUSS MicroTec SE von 30 auf 39 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Madeleine Jenkins begründete ihre am Montag vorliegende Kaufempfehlung mit der optimistischeren Einschätzung der Aufträge aus dem KI-Bereich. Die Markterwartungen an den Chipausrüster für 2026 bärgen kaum noch Risiken. Der Kapitalmarkttag am 17. November und die mittelfristigen Ziele dürften den Aktien Auftrieb geben, schätzt Jenkins./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Für Titel von SUSS geht es im XETRA-Handel zeitweise 11,51 Prozent auf 33,90 Euro nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:01SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
08:01SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
08:01SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
08:01SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
07.11.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

