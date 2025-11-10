SUSS MicroTec-Aktie im Höhenflug: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hebt Kursziel an - UBS zieht nach
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
Werte in diesem Artikel
Beim Chipausrüster (SUSS MicroTec sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die bisherige Schwäche hier sei ohnehin in den gesunkenen Umsatzschätzungen für 2026 berücksichtigt. Zudem wies Menon auf die niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 14 auf Basis der Prognose für das kommende Jahr hin.
UBS hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 39 Euro
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SUSS MicroTec SE von 30 auf 39 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Madeleine Jenkins begründete ihre am Montag vorliegende Kaufempfehlung mit der optimistischeren Einschätzung der Aufträge aus dem KI-Bereich. Die Markterwartungen an den Chipausrüster für 2026 bärgen kaum noch Risiken. Der Kapitalmarkttag am 17. November und die mittelfristigen Ziele dürften den Aktien Auftrieb geben, schätzt Jenkins./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Für Titel von SUSS geht es im XETRA-Handel zeitweise 11,51 Prozent auf 33,90 Euro nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|UBS AG
|08:01
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Warburg Research
|07.11.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|Deutsche Bank AG
