Wäre ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr gewinnbringend?

Langzeit-Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in USD Coin verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 1,000 USD. Bei einem Investment von 100 USD in USDC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,00 USD Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,99 USD, da USD Coin am 24.12.2025 0,9999 USD wert war. Damit wäre das Investment um 0,01 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net