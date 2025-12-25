Solana: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

SOL-Investition

Vor Jahren Solana gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.12.2022 wurde Solana bei 11,44 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 87,40 SOL im Depot. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (122,55 USD), wäre das Investment nun 10.710,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 971,04 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 105,50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 262,13 USD und wurde am 18.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net