DAX23.804 +0,4%Est505.719 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,2%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,14 +1,2%Gold4.202 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Märkte in Fernost schließen uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Advantest, SoftBank, Bayer, VW im Fokus
Top News
Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung! Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung!
Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Starker Sektor

Marvell-Aktie treibt Chip-Branchenerholung weiter an - Infineon, ASML & Co. profitieren

03.12.25 10:05 Uhr
Chipmarkt im Aufschwung: NASDAQ-Aktie Marvell zieht andere Tech-Werte wie Infineon & Co. mit | finanzen.net

Gute Nachrichten aus den USA haben am Mittwoch für beste Stimmung für die europäische Halbleiterbranche gesorgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
17,05 EUR -0,08 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
965,50 EUR 11,50 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
36,62 EUR 0,62 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
87,89 EUR 8,04 EUR 10,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
34,96 EUR 0,78 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Erfreuliche Auftragszahlen der auf Künstliche Intelligenz (KI) fokussierten Marvell Technology und eine Übernahme zogen Aktienkäufe auf breiter Basis nach sich. Infineon stiegen via XETRA um 2,4 Prozent, in Amsterdam gewannen ASML 2,5 Prozent und BE Semiconductor 2,8 Prozent.

Wer­bung

Die Papiere von Marvell Technology springen am Mittwoch vorbörslich an der NASDAQ um 10,46 Prozent nach oben auf 102,61 US-Dollar und damit auf ein Hoch seit Ende Februar. Das Unternehmen überzeugte die Investoren mit einem starken Auftragseingang der Sparte Chip-Design. Für zusätzliche Freude am Markt sorgte die angekündigte Übernahme von Celestial AI für mindestens 3,25 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist auf schnelle Verbindungen zwischen KI-Rechenchips und Speicherchips spezialisiert.

Marvell habe sich am Vorabend noch überzeugter als bislang schon zum Wachstum im Segment Daten-Center geäußert, schrieb Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank. Die Wachstumsprognose für 2027 habe das Unternehmen von 18 auf 25 Prozent erhöht. Für 2028 sei sogar ein Wachstum von über 40 Prozent in Aussicht gestellt worden.

Das zog auch bei kleineren deutschen Aktien aus dem Halbleiterumfeld für Käufe. AIXTRON gewannen 1,8 Prozent, SUSS MicroTec verteuerten sich um 2,8 Prozent und Siltronic um 2,6 Prozent.

/bek/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Marvell Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen