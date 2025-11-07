DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,05 +0,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.350 +0,7%Euro1,1533 -0,1%Öl64,03 +0,7%Gold4.007 +0,8%
Kursziel & Co.

Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im Oktober 2025

07.11.25 07:45 Uhr
Infineon-Aktie im Check: Experten geben aktuelle Empfehlungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Infineon-Aktie in den Fokus genommen.

Infineon AG
33,86 EUR 0,02 EUR 0,06%
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Infineon-Aktie preis.

4 Experten raten die Infineon-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,25 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Infineon auf 34,32 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research49,00 EUR42,7723.10.2025
Jefferies & Company Inc.48,00 EUR39,8613.10.2025
Deutsche Bank AG44,00 EUR28,2110.10.2025
UBS AG44,00 EUR28,2103.10.2025

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
08:01Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

