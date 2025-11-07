Kursziel & Co.

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Infineon-Aktie in den Fokus genommen.

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Infineon-Aktie preis.

4 Experten raten die Infineon-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,25 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Infineon auf 34,32 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 49,00 EUR 42,77 23.10.2025 Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 39,86 13.10.2025 Deutsche Bank AG 44,00 EUR 28,21 10.10.2025 UBS AG 44,00 EUR 28,21 03.10.2025

