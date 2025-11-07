Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im Oktober 2025
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Infineon-Aktie in den Fokus genommen.
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Infineon-Aktie preis.
4 Experten raten die Infineon-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,25 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Infineon auf 34,32 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|49,00 EUR
|42,77
|23.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|39,86
|13.10.2025
|Deutsche Bank AG
|44,00 EUR
|28,21
|10.10.2025
|UBS AG
|44,00 EUR
|28,21
|03.10.2025
