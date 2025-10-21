Infineon-Aktie im Aufwind: Metzler sieht reichlich Kurspotenzial
Die Aktien von Infineon haben sich am Dienstag auf Platz eins im DAX gesetzt.
Werte in diesem Artikel
Zuletzt ging für das DAX-Papier Infineon via XETRA um 1,6 Prozent aufwärts auf 34,65 Euro. Den Papieren des Chip-Herstellers winkt ein Ausbruch aus einem im Juli begonnenen Abwärtstrend. Zudem hatte der Kurs am Montag die 200-Tage-Linie bei knapp 34 Euro hinter sich gelassen. Diese gilt als längerfristiger Trendindikator.
Das Bankhaus Metzler senkte zwar das Kursziel für die Aktien um einen Euro auf 40 Euro, sieht damit aber noch immer gut 17 Prozent Aufwärtspotenzial zum Schlusskurs am Vortag und bekräftigte daher die Kaufempfehlung. Das Unternehmen werde wohl wie gewohnt einen vorsichtigen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 geben, prognostizierte Analyst Veyzel Taze. Dieser könne zu einem "klärenden Ereignis" werden, um Risiken hinsichtlich der Erwartungen zu reduzieren.
Die laufende Börsenwoche könnte ferner von Impulsen aus den USA bestimmt werden. In den kommenden Tagen veröffentlichen Branchenschwergewichte wie Texas Instruments und Lam Research ihre Quartalsbilanzen.
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
