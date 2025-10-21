Quantum-Technologie

Die Quantum eMotion-Aktie erlebt einen bemerkenswerten Kursanstieg, während auch D-Wave Quantum sich erholen kann. Die Hintergründe.

• Quantum eMotion vollzieht strategischen Umbau

• Neue Partnerschaften stärken die Marktposition

• Quantum eMotion-Aktie springt zweistellig hoch, D-Wave Quantum erholt



Wer­bung Wer­bung

Quantum eMotion-Aktie: Kursrally dank strategischer Neuausrichtung

Die Aktie von Quantum eMotion verzeichnete zum Wochenauftakt an ihrer Heimatbörse in Kanada einen beeindruckenden Kursanstieg von 21,71 Prozent, was den Wert auf 3,14 CAD steigerte. Dieser Anstieg setzt sich in einem positiven Trend fort, da die Aktie allein in den zurückliegenden fünf Tagen um 57 Prozent klettern konnte.

Unternehmensstrategie: Vom Entropy-Anbieter zur Quantum-Security-Plattform

Wer­bung Wer­bung

Hintergrund ist ein Umbau des Unternemen: Quantum eMotion hat einen strategischen Kurswechsel vollzogen, indem es sich von einem Anbieter von Quantum-Entropy-Technologie zu einer umfassenden Quantum-Safe-Security-Plattform entwickelt hat. Dieser Umbau wird durch eine neue Markenidentität und eine überarbeitete Website unterstützt, die das Unternehmen als Anbieter quantensicherer Lösungen positioniert.

Partnerschaften als Wachstumstreiber

Neue strategische Partnerschaften tragen darüber hinaus erheblich zum Wachstum des Unternehmens bei. In Zusammenarbeit mit Energy Plug Technologies und Malahat Battery Technology entwickelt Quantum eMotion quantensichere Energiespeicher- und Verteidigungssysteme. Zudem wurde in Kooperation mit Krown Technologies die weltweit erste quantensichere Hot Wallet für digitale Assets, Qastle, angekündigt, die im November 2025 auf den Markt kommen soll.

Analysten zeigen sich optimistisch

Analysten bewerten die jüngsten Entwicklungen positiv. Die strategischen Partnerschaften und der Unternehmensumbau werden als Schritte in die richtige Richtung angesehen, um Quantum eMotion als führenden Anbieter im Bereich der quantensicheren Sicherheitslösungen zu etablieren.

Wer­bung Wer­bung

D-Wave Quantum erholt sich von Kursverlusten

Unterdessen mangelt es nach wie vor an konkreten Neuigkeiten zu D-Wave Quantum. Während das Papier an der NYSE am Vortag erneut um 10,25 Prozent einbrach auf 34,40 US-Dollar, deutet sich am Dienstag nun aber eine Erholung an. Im vorbörslichen Geschäft geht es zeitweise wieder um 0,93 Prozent hoch auf 34,68 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net