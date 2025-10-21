DAX24.229 -0,1%Est505.678 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -5,7%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.685 -2,4%Euro1,1624 -0,2%Öl60,99 +0,1%Gold4.267 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
Top News
Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck
Enviri Corporation: Nachhaltige Lösungen gesucht: Ein Unternehmen im Wandel der Kreislaufwirtschaft Enviri Corporation: Nachhaltige Lösungen gesucht: Ein Unternehmen im Wandel der Kreislaufwirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
IPO-Erfolg

Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag

21.10.25 11:13 Uhr
TKMS überzeugt Anleger: Starkes Debüt an der Frankfurter Börse - so schlägt sich die Aktie am zweiten Handelstag | finanzen.net

Die thyssenkrupp-Tochter TKMS hat ein überaus starkes Börsendebüt in Frankfurt gefeiert. So schlägt sich die Aktie an ihrem zweiten Tag auf dem Parkett.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,72 EUR 0,06 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
85,96 EUR -5,42 EUR -5,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Marine- und Verteidigungsspezialist TKMS startet mit starkem Plus an der Börse
• Anleger zeigen großes Interesse
• Unternehmenswert überschreitet zeitweise den von thyssenkrupp

Wer­bung

Erfolgreicher Börsenstart für TKMS-Aktie

Die thyssenkrupp-Tochter thyssenkrupp Marine Systems AG, kurz TKMS, hat ihren Börsengang am 20. Oktober 2025 erfolgreich abgeschlossen. Die Aktie eröffnete bei 60 Euro - Analysten hatten im Vorfeld mit einem Erstkurs von rund 36 Euro gerechnet - und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch von stolzen 107 Euro, bevor sie sich bei 81,10 Euro 35,17 Prozent stärker aus ihrem ersten Handelstag verabschiedete. Damit wurde das Unternehmen zeitweise mit über 6 Milliarden Euro bewertet, was die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Unterdessen rutschte der Wert der thyssenkrupp-Aktien durch die Abspaltung zeitweise sogar unter die 6-Milliarden-Euro-Schwelle.

Struktur und Rahmenbedingungen des IPO

thyssenkrupp behielt 51 Prozent der Anteile an TKMS, während der Rest an die Aktionäre verteilt wurde. Jeder Aktionär konnte für 20 thyssenkrupp-Aktien eine TKMS-Aktie erhalten. Die thyssenkrupp-Tochter profitiert damit von einem starken Eigenkapitalpolster, während Investoren die Möglichkeit erhalten, direkt am Wachstum des Marine-Spezialisten zu partizipieren.

Zeitpunkt erwies sich als günstig

Das IPO kommt offenbar zu einem idealen Zeitpunkt: TKMS profitiert von historisch hohen Rüstungsausgaben weltweit und verfügt über einen Auftragsbestand von rund 18 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten, Korvetten und Sonare. Diese starke Auftragslage sorgt für langfristige Planungssicherheit und attraktive Perspektiven für Aktionäre.

Wer­bung

Zweiter Tag an der Börse

Der Börsengang der TKMS-Aktie war damit ein voller Erfolg: starker Erstkurs, hohe Nachfrage und attraktive Bewertung zeigen das Vertrauen der Anleger. Auch am zweiten Handelstag kommt dem Papier enorme Aufmerksamkeit bei. Im XETRA-Handel zieht sie zeitweise um weitere 6,14 Prozent an auf 86,08 Euro.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung