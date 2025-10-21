IPO-Erfolg

Die thyssenkrupp-Tochter TKMS hat ein überaus starkes Börsendebüt in Frankfurt gefeiert. So schlägt sich die Aktie an ihrem zweiten Tag auf dem Parkett.

• Marine- und Verteidigungsspezialist TKMS startet mit starkem Plus an der Börse

• Anleger zeigen großes Interesse

• Unternehmenswert überschreitet zeitweise den von thyssenkrupp



Erfolgreicher Börsenstart für TKMS-Aktie

Die thyssenkrupp-Tochter thyssenkrupp Marine Systems AG, kurz TKMS, hat ihren Börsengang am 20. Oktober 2025 erfolgreich abgeschlossen. Die Aktie eröffnete bei 60 Euro - Analysten hatten im Vorfeld mit einem Erstkurs von rund 36 Euro gerechnet - und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch von stolzen 107 Euro, bevor sie sich bei 81,10 Euro 35,17 Prozent stärker aus ihrem ersten Handelstag verabschiedete. Damit wurde das Unternehmen zeitweise mit über 6 Milliarden Euro bewertet, was die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Unterdessen rutschte der Wert der thyssenkrupp-Aktien durch die Abspaltung zeitweise sogar unter die 6-Milliarden-Euro-Schwelle.

Struktur und Rahmenbedingungen des IPO

thyssenkrupp behielt 51 Prozent der Anteile an TKMS, während der Rest an die Aktionäre verteilt wurde. Jeder Aktionär konnte für 20 thyssenkrupp-Aktien eine TKMS-Aktie erhalten. Die thyssenkrupp-Tochter profitiert damit von einem starken Eigenkapitalpolster, während Investoren die Möglichkeit erhalten, direkt am Wachstum des Marine-Spezialisten zu partizipieren.

Zeitpunkt erwies sich als günstig

Das IPO kommt offenbar zu einem idealen Zeitpunkt: TKMS profitiert von historisch hohen Rüstungsausgaben weltweit und verfügt über einen Auftragsbestand von rund 18 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten, Korvetten und Sonare. Diese starke Auftragslage sorgt für langfristige Planungssicherheit und attraktive Perspektiven für Aktionäre.

Zweiter Tag an der Börse

Der Börsengang der TKMS-Aktie war damit ein voller Erfolg: starker Erstkurs, hohe Nachfrage und attraktive Bewertung zeigen das Vertrauen der Anleger. Auch am zweiten Handelstag kommt dem Papier enorme Aufmerksamkeit bei. Im XETRA-Handel zieht sie zeitweise um weitere 6,14 Prozent an auf 86,08 Euro.

Redaktion finanzen.net