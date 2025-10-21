DAX24.292 +0,1%Est505.685 +0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.276 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
Top News
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Gewinnmitnahmen nach erneutem Rekordhoch

21.10.25 08:10 Uhr
Nach Allzeithoch beim Goldpreis: Zeit für Gewinnmitnahmen | finanzen.net

Im frühen Dienstagshandel geriet die Erholung des Goldpreises aufgrund von Gewinnmitnahmen ins Stocken.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.277,17 USD -79,09 USD -1,82%
News
Ölpreis (Brent)
60,74 USD -0,20 USD -0,33%
News
Ölpreis (WTI)
56,83 USD -0,39 USD -0,68%
News

von Jörg Bernhard

Zum Wochenstart wurde noch ein neues Allzeithoch markiert, weil sichere Anlagen in der Anlegergunst weiter gestiegen sind und die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed unvermindert anhält. In diesem Jahr wurden Rücksetzer beim Gold aber stets als Kaufgelegenheit interpretiert. Den höchsten Rückschlag verzeichnete die Krisenwährung mit in der Spitze etwas mehr als zehn Prozent innerhalb von vier Wochen im Mai. Die Turbulenzen im US-Bankensektor sowie der US-Shutdown und die wachsenden Schuldenberge sprechen nach wie vor für den Besitz von Gold als Krisen-, Vermögens- und Inflationsschutz. Wegen des US-Regierungsstillstands sollen aktuelle Inflationsdaten für den Monat September deutlich verspätet am Freitag veröffentlicht werden. Mittlerweile dauert der Shutdown bereits drei Wochen. Laut Kevin Hassett, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, könnte der Regierungsstillstand jedoch im Laufe dieser Woche enden. Durch die Verzögerungen fehlen Anlegern und der Notenbank derzeit wichtige Wirtschaftsdaten, was vor der nächsten Fed-Sitzung in der kommenden Woche gewissermaßen einen "Blindflug" verursacht hat.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 18,80 auf 4.340,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Auf gedrücktem Niveau stabil

Zum Wochenauftakt rutschte der Ölpreis auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Hauptverantwortlich hierfür waren zwei Faktoren. Erstens: Befürchtungen, dass der US-chinesische Handelsstreit die Weltwirtschaft und damit auch die Ölnachfrage bremsen könnte. Zweitens: Aktuell kosten länger laufende Öl-Futures deutlich mehr als der nächstfällige Kontrakt (-> Contango), was als Anzeichen für ein reichliches Angebot und eine nachlassende Nachfrage interpretiert wird. Dies ist vor allem auf die expansive Förderpolitik der OPEC+-Staaten zurückzuführen. Am Abend dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein Lagerzuwachs um 3,52 Mio. Barrel gemeldet.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,02 auf 57,54 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,02 auf 61,03 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com, FikMik / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis