DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 -1,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.515 +0,5%Euro1,1650 ±0,0%Öl63,10 -0,4%Gold4.204 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Google schließt zu OpenAI auf: Alphabet-Aktie hat Microsoft beim Börsenwert überholt Google schließt zu OpenAI auf: Alphabet-Aktie hat Microsoft beim Börsenwert überholt
Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quantenbedrohung

Droht Bitcoin das Aus? VanEck-Chef spricht über Quantencomputer-Risiken

05.12.25 03:30 Uhr
Droht das Ende von Bitcoin? VanEck-Chef warnt vor neuen Risiken durch Quantencomputer | finanzen.net

Die Debatte um die Sicherheit von Bitcoin nimmt eine neue Wendung: VanEck hat Zweifel an der langfristigen Widerstandsfähigkeit der Kryptowährung geäußert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
74.426,7758 CHF 346,5065 CHF 0,47%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
79.514,6729 EUR 356,3298 EUR 0,45%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.492,7514 GBP 312,8790 GBP 0,45%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.364.012,9240 JPY 68.216,7034 JPY 0,48%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
92.638,5977 USD 482,5683 USD 0,52%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.563,2723 CHF 43,4941 CHF 1,73%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.738,5004 EUR 45,9958 EUR 1,71%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.393,3436 GBP 40,2483 GBP 1,71%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
494.699,3319 JPY 8.439,8222 JPY 1,74%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.190,4909 USD 55,8809 USD 1,78%
Charts|News
ZEC/CHF (Zcash-Schweizer Franken)
317,9633 CHF 23,4054 CHF 7,95%
Charts|News
ZEC/EUR (Zcash-Euro)
339,6997 EUR 24,9503 EUR 7,93%
Charts|News
ZEC/GBP (Zcash-Britische Pfund)
296,8844 GBP 21,8114 GBP 7,93%
Charts|News
ZEC/JPY (Zcash-Yen)
61.365,4081 JPY 4.522,4627 JPY 7,96%
Charts|News
ZEC/USD (Zcash-US-Dollar)
395,7672 USD 29,3364 USD 8,01%
Charts|News

• VanEck-CEO Jan van Eck stellt die langfristige Sicherheit von Bitcoin durch Quantencomputer in Frage
• Blockstream-CEO Adam Back sieht ein bedeutsames Quanten-Risiko frühestens in 20 bis 40 Jahren
• Trotz der Bedenken bleibt Bitcoin laut van Eck ein sinnvoller Portfoliobaustein

"Dann werden wir uns von Bitcoin abwenden"

In einem Auftritt bei CNBCs "Power Lunch" stellte Jan van Eck eine für viele überraschende Frage: Verfügt Bitcoin über ausreichend Verschlüsselung und Privatsphäre, um dem Zeitalter der Quantencomputer standzuhalten? Innerhalb der Bitcoin-Community gehe es längst nicht mehr nur um kurzfristige Kursschwankungen, so der VanEck-CEO. Es gebe eine tiefgreifendere Debatte, von der Außenstehende oft nichts mitbekämen.

Van Eck betonte, dass VanEck Bitcoin weiterhin unterstütze, die technologischen Grundlagen aber stets kritisch hinterfrage. Der Vermögensverwalter habe schon vor Bitcoin existiert und werde sich von der Kryptowährung abwenden, sollte sich die zugrunde liegende These als nicht mehr tragfähig erweisen. Entscheidend seien dabei die Stärke der Kryptografie, die Bereitschaft für Quantencomputer-Angriffe und das Datenschutzmodell des Netzwerks.

Uneinigkeit über den Zeithorizont

Bei der Frage, wann Quantencomputer tatsächlich zur Bedrohung werden könnten, gehen die Einschätzungen weit auseinander. Der bekannte Kryptograf und Blockstream-CEO Adam Back hält ein bedeutsames Quanten-Risiko für Bitcoin frühestens in 20 bis 40 Jahren für realistisch. Auf der Plattform X erklärte er Mitte November, es gebe bereits vom NIST zertifizierte post-quantensichere Verschlüsselungsstandards, die Bitcoin rechtzeitig integrieren könne.

Andere Stimmen sehen jedoch dringenderen Handlungsbedarf. Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin warnte auf der Devconnect-Konferenz in Buenos Aires, dass Quantencomputer die elliptische Kurvenkryptografie bedrohen könnten. Wie DL News berichtet, erklärte Buterin, diese Entwicklung könne bereits vor der nächsten US-Präsidentschaftswahl 2028 eintreten - Ethereum habe somit nur noch etwa vier Jahre Zeit für eine Umstellung auf quantenresistente Kryptografie. Auch BlackRock hat in einem aktualisierten Prospekt für seinen Bitcoin-ETF Quantencomputer explizit als Risikofaktor aufgeführt.

Zcash als Alternative - und Bitcoin dennoch im Portfolio

Van Eck verwies in dem CNBC-Interview auch auf ein wachsendes Interesse vieler langjähriger Bitcoin-Anhänger an Privacy Coins. Einige "OGs" und Bitcoin-Maximalisten würden sich zunehmend Zcash ansehen, da diese Kryptowährung deutlich mehr Privatsphäre biete. Bitcoins transparente Blockchain könne mit steigenden Erwartungen an Transaktionsvertraulichkeit in Konflikt geraten.

Trotz der technologischen Unsicherheiten stuft van Eck Bitcoin weiterhin als sinnvollen Portfoliobaustein ein - unter anderem wegen der hohen globalen Liquidität und der etablierten Handelsinfrastruktur. Er verwies zudem auf den bekannten Vierjahreszyklus rund um das Halving: Bitcoin sei in diesem Zyklus bisher schwächer gestiegen als in früheren Bullenmärkten, weshalb viele Investoren davon ausgingen, dass auch die kommende Korrektur milder ausfallen könnte. Van Ecks Rat an Anleger: In Bärenmärkten per Dollar-Cost-Averaging Positionen aufbauen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Hi my name is Jacco / shutterstock.com, Societe Generale

Nachrichten zu BlackRock Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BlackRock Inc.

DatumRatingAnalyst
11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.09.2017BlackRock OverweightBarclays Capital
19.10.2016BlackRock BuyUBS AG
09.09.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2017BlackRock OverweightBarclays Capital
19.10.2016BlackRock BuyUBS AG
09.09.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
15.04.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.05.2015BlackRock Equal WeightBarclays Capital
18.05.2012BlackRock neutralUBS AG
26.03.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
25.02.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.03.2008BlackRock underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BlackRock Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen