DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Depot offengelegt

Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert

04.12.25 03:19 Uhr
3. Quartal 2025: In diese Aktien hat Bill Ackmans Pershing Square Capital investiert | finanzen.net

Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im dritten Quartal 2025 einige Anpassungen vorgenommen.

Zum Ende des dritten Quartals 2025 belief sich der Depotwert von Bill Ackmans Hedgefonds Pershing Square Capital auf rund 14,64 Milliarden US-Dollar. Damit unterliegt der Fonds der Pflicht zur vierteljährlichen Veröffentlichung eines 13F-Formulars bei der US-Börsenaufsicht SEC. Anleger erhalten dadurch Einblicke in die Investmententscheidungen des Börsenprofis - und der hat im vergangenen Quartal einige Anpassungen bei seinen Beteiligungen vorgenommen.

Wie Pershing Square Capital zuletzt genau investiert war, zeigt das folgende Ranking. Es enthält die zehn größten Aktieninvestments von Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025. Stand des Rankings ist der 30. September 2025.

Redaktion finanzen.net

Diese Aktien besaß Bill Ackman im dritten Quartal 2025

Platz 11: Das Ranking

Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar müssen ihre Beteiligungen vierteljährlich mittels des 13F-Formulars bei der US-Börsenaufsicht SEC melden. Diese Pflicht gilt auch für Pershing Square Capital Management, den Hedgefonds unter der Leitung von Bill Ackman, dessen Depotwert zum Ende des dritten Quartals 2025 bei rund 14,64 Milliarden US-Dollar lag. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktienbeteiligungen des Hedgefonds zum Stichtag 30. September 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times

Platz 10: Seaport Entertainment Group

Wieder unter die Top Ten hat es im vergangenen Quartal Seaport Entertainment Group geschafft. Bill Ackmans Pershing Square Capital hielt seine Beteiligung an dem Unternehmen aus dem Bereich Unterhaltung und Gastgewerbe konstant. Die 5.023.780 gehaltenen Anteilsscheine waren zum Stichtag 115,15 Millionen US-Dollar wert und machten 0,79 Prozent des Depots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Platz 9: Hilton Worldwide

Ebenfalls unangetastet blieb die Beteiligung an dem Hotelbetreiber Hilton Worldwide. Die 3.030.578 Anteile, die sich zum Ende des dritten Quartals 2025 im Depot von Pershing Square Capital Management befanden, kamen auf einen Gesamtwert von rund 786,26 Millionen US-Dollar und machten 5,37 Prozent des gesamten Hedgefonds-Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Platz 8: Chipotle Mexican Grill

Auch bei seinem Investment in Chipotle Mexican Grill hielt Bill Ackman im dritten Quartal 2025 die Füße still. Somit befanden sich zum Stichtag weiterhin 21.541.177 Anteilsscheine im Gesamtwert von etwa 844,2 Millionen US-Dollar in seinem Depot, die an diesem einen Anteil von 5,77 Prozent ausmachten. Damit fällt Chipotle Mexican Grill von Platz 6 auf Platz 8 zurück.

Quelle: sec.gov, Bild: Electric Egg / Shutterstock.com

Platz 7: Alphabet A

Die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet konnten im abgelaufenen Jahresviertel eine Position gutmachen und das obwohl Bill Ackman sein Investment um 9,68 Prozent bzw. 519.007 Aktien auf nun insgesamt 4.843.973 Anteilsscheine reduzierte. Rund 1,18 Milliarden US-Dollar waren die von Pershing Square Capital gehaltenen A-Aktien von Alphabet zum Quartalsende wert und kamen somit auf einen Anteil von 8,04 Prozent am Gesamtdepot.

Quelle: sec.gov, Bild: rvlsoft / Shutterstock.com

Platz 6: Amazon

Die Beteiligung am Online-Händler Amazon veränderte Bill Ackman im dritten Quartal 2025 nicht. So befanden sich im abgelaufenen Jahresviertel weiter 5.823.316 Amazon-Aktien im Depot. Der Wert des Investments zum Stichtag am 30. September 20205 belief sich auf rund 1,28 Milliarden US-Dollar. Damit machte die Position 8,73 Prozent am Pershing-Portfolio aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 5: Restaurant Brands International

Die Beteiligung an Restaurant Brands International wurde im dritten Jahresviertel um 85.418 Aktien reduziert. Hier hielt der Hedgefonds von Bill Ackman zum Stichtag noch 22.915.496 Aktien, deren Gesamtwert sich zum Quartalsende auf rund 1,47 Milliarden US-Dollar belief. 10,04 Prozent des Gesamtdepots von Pershing Square Capital entfielen damit auf Aktien des Fast-Food-Ketten-Betreibers.

Quelle: sec.gov, Bild: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Platz 4: Alphabet C

Bei den C-Aktien der Google-Mutter Alphabet hat sich indes im zurückliegenden Jahresviertel nichts getan: Es befanden sich zum Stichtag weiterhin 6.324.031 Anteilsscheine im Wert von rund 1,54 Milliarden US-Dollar im Pershing-Portfolio. Diese kamen Ende September 2025 auf einen Anteil am Gesamtdepot von 10,52 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: anchinthamb / Shutterstock.com

Platz 3: Howard Hughes

Die Beteiligung am US-Immobilienunternehmen Howard Hughes ließ Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal dieses Jahres ebenfalls unangetastet. Pershing Square Capital hielt damit weiterhin 18.852.064 Aktien, deren Wert sich zum Stichtag auf rund 1,55 Milliarden US-Dollar belief. 10,58 Prozent des Gesamtdepots bestanden damit aus Aktien des Immobilienkonzerns.

Quelle: sec.gov, Bild: viewimage / Shutterstock.com

Platz 2: Brookfield Asset Management

Die Beteiligung an Brookfield Asset Management reduzierte Pershing Square Capital Mangement im abgelaufenen Jahresviertel um 210.249 Anteilsscheine. Somit befanden sich zum Quartalsende noch 61.530.456,5 Anteilsscheine des kanadischen Vermögensverwalters im Gesamtwert von rund 2,81 Milliarden US-Dollar im Depot. Damit machte das Investment in Brookfield Asset Management 19,21 Prozent am Gesamtdepot aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 1: Uber

Erneut auf den ersten Platz im Depot von Pershing Square Capital Management schaffte es im dritten Quartal 2025 der Fahrdienstvermittler Uber - auch wenn Ackman die Position um 30.643 Aktien reduzierte. Zum Stichtag befanden sich 30.270.518 Uber-Aktien im Gesamtwert von rund 2,97 Milliarden US-Dollar im Depot. Damit machte diese Position 20,25 Prozent des gesamten Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

