DAX 24.102 -1,2%ESt50 5.516 -0,9%MSCI World 4.275 -0,3%Top 10 Crypto 15,42 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.494 -3,1%Euro 1,1554 -0,2%Öl 61,91 -2,3%Gold 4.129 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 BASF BASF11 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM im Fokus
Top News
Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 % Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 %
GM-Aktie in Rot: General Motors sieht langsameren E-Auto-Hochlauf - Milliardenabschreibung GM-Aktie in Rot: General Motors sieht langsameren E-Auto-Hochlauf - Milliardenabschreibung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alphabet A (ex Google) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
208,15 EUR -2,65 EUR -1,26 %
STU
240,51 USD +3,91 USD +1,65 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,47 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A14Y6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US02079K3059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GOOGL

JP Morgan Chase & Co.

Alphabet A (ex Google) Overweight

13:31 Uhr
Alphabet A (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
208,15 EUR -2,65 EUR -1,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Doug Anmuth befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer neuen Funktion bei der Suchmaschine Google, mit der Nutzer Werbung ausblenden können. Auf den ersten Blick könnte dies die Fähigkeit von Google verringern, mit den Anzeigen Einnahmen zu generieren, schrieb er. Diese Änderungen seien jedoch nach positiven Signalen aus Tests eingeführt worden und könnten sogar die Monetarisierung in wesentlichen Punkten erhöhen. So könnte sich die Nutzererfahrung verbessern, und das Engagement der Nutzer werde womöglich gesteigert./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 04:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 260,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 244,15		 Abst. Kursziel*:
6,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 240,51		 Abst. Kursziel aktuell:
8,10%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

02.10.25 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
03.09.25 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
14.08.25 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

dpa-afx Milliarden-Investitionen Alphabet-Aktie fällt aber: Google will KI-Rechenzentrum in Indien errichten Alphabet-Aktie fällt aber: Google will KI-Rechenzentrum in Indien errichten
TraderFox Alphabet: Google errichtet größtes KI-Hub außerhalb der USA – Milliardeninvestment macht Indien zum globalen KI-Knotenpunkt!
TraderFox Infrastruktur-Giganten im Fokus: Wie Dell, Alphabet und Broadcom die nächste Wachstumswelle reiten werden!
finanzen.net Erste Schätzungen: Alphabet A (ex Google) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Abend fester
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag nordwärts
finanzen.net NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
TraderFox Alphabet (GOOGL) – Mit Gemini Enterprise setzt Google zum Befreiungsschlag im KI-Agentenmarkt an und stellt Microsoft sowie OpenAI in den Schatten!
wikifolio Wochenschwerpunkt - "Bittere Pille - schon verdaut?!"
Deutsche Welle Google to invest $15 billion in India AI center
Business Times Google plans US$15 billion data centre hub in biggest India bet
Benzinga Google Sends Clear Message To Investors Ahead Of Earnings: AI Isn&#39;t Killing Search — It&#39;s Making It Stronger, Says Gene Munster
MotleyFool Prediction: Alphabet (GOOG)(GOOGL) Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why.
MotleyFool Is Alphabet One of the Best Stocks to Buy Now?
Korea Times Google Cloud unveils Gemini Enterprise for business AI platform
MotleyFool 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, and Tesla in the $1 Trillion Club
MotleyFool Meet the Potential Stock-Split Stock That Soared by 470% Over the Past 15 Years. Now, It's Poised to Join Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, and Tesla in the $1 Trillion Club by 2026.
RSS Feed
Alphabet A (ex Google) zu myNews hinzufügen