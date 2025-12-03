AstraZeneca Aktie
Marktkap. 244,61 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Treffen mit dem Onkologie-Chef für Europa und Kanada auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18400 Pence belassen. Die Medikamenten-Pipeline des Pharmakonzerns stehe gut da, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
184,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
135,14 £
|Abst. Kursziel*:
36,16%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|19:21
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
