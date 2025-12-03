DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.414 +0,3%Top 10 Crypto 12,51 +0,1%Nas 23.478 +0,1%Bitcoin 78.079 -2,7%Euro 1,1653 -0,2%Öl 63,21 +0,7%Gold 4.210 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen leichter -- Salesforce mit starken Zahlen -- BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie in Rot: EU holt Stellungnahmen zu Googles Maßnahmenpaket ein Alphabet-Aktie in Rot: EU holt Stellungnahmen zu Googles Maßnahmenpaket ein
Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
154,85 EUR -0,10 EUR -0,06 %
STU
143,37 CHF -1,44 CHF -0,99 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 244,61 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

Bernstein Research

AstraZeneca Outperform

19:21 Uhr
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
154,85 EUR -0,10 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Treffen mit dem Onkologie-Chef für Europa und Kanada auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18400 Pence belassen. Die Medikamenten-Pipeline des Pharmakonzerns stehe gut da, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
184,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
135,14 £		 Abst. Kursziel*:
36,16%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

19:21 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

dpa-afx Prozess verschoben AstraZeneca-Aktie schwächelt: Klage um möglichen Impfschaden - OLG verschiebt Entscheidung AstraZeneca-Aktie schwächelt: Klage um möglichen Impfschaden - OLG verschiebt Entscheidung
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag tiefer
Benzinga AstraZeneca, GSK Among Executives Asked To Help Redesign UK Pricing Rules-Report
Zacks Why Astrazeneca (AZN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Growth Stock
Zacks AstraZeneca or Merck: Which Oncology Giant Has the Edge?
Zacks Why Astrazeneca (AZN) is a Top Value Stock for the Long-Term
Benzinga AstraZeneca Wins FDA Nod For Imfinzi Combination Regimen In Tough-To-Treat Stomach Cancers
Benzinga AstraZeneca Doubles Down On US Biologics Buildout As Drug Discovery Partnership Grows
MotleyFool Why AstraZeneca Stock Bumped Higher Today
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen