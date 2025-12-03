Bernstein Research

AstraZeneca Outperform

19:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Treffen mit dem Onkologie-Chef für Europa und Kanada auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18400 Pence belassen. Die Medikamenten-Pipeline des Pharmakonzerns stehe gut da, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC

