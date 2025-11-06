AstraZeneca Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Das dritte Quartal wirke auf ihn "ungewöhnlich unkompliziert", schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
129,06 £
|Abst. Kursziel*:
-18,64%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
128,72 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,43%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
