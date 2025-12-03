CTS Eventim Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat CTS Eventim von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 97 Euro belassen. Nach einem schwachen zweiten Quartal des Konzertveranstalters und Ticketverkäufers habe das dritte Quartal einen klaren Wendepunkt markiert, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen mit William Willms einen renommierten neuen Finanzvorstand präsentiert./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu CTS Eventim
|14:56
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|14:56
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
