Novo Nordisk Aktie

40,91 EUR +0,29 EUR +0,71 %
STU
38,00 CHF -0,09 CHF -0,24 %
BRX
Marktkap. 182,68 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 315 auf 295 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der dänische Hersteller werde den durch die US-Regierung angeschobenen starken Preisverfall bei Gewichtssenkern nicht ausgleichen können, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Zwar rechnet er bald mit einem kräftigen Anstieg der Verschreibungen unter anderem durch neue Regelungen des staatlichen Versicherungsprogramms Medicare. Auf Novo dürften aber nur ein Viertel der neuen Patienten entfallen. Für 2026 sei daher für das wichtige Mittel Wegovy ein Umsatzrückgang von 6 Prozent in den USA zu erwarten./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

