Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 182,68 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 315 auf 295 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der dänische Hersteller werde den durch die US-Regierung angeschobenen starken Preisverfall bei Gewichtssenkern nicht ausgleichen können, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Zwar rechnet er bald mit einem kräftigen Anstieg der Verschreibungen unter anderem durch neue Regelungen des staatlichen Versicherungsprogramms Medicare. Auf Novo dürften aber nur ein Viertel der neuen Patienten entfallen. Für 2026 sei daher für das wichtige Mittel Wegovy ein Umsatzrückgang von 6 Prozent in den USA zu erwarten./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
295,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
401,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
