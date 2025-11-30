DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.403 +0,4%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 80.083 +1,9%Euro 1,1670 +0,4%Öl 62,80 +0,7%Gold 4.205 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Air Liquide Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
164,02 EUR -0,50 EUR -0,30 %
STU
163,84 EUR -1,24 EUR -0,75 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 95,69 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850133

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

21:56 Uhr
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
164,02 EUR -0,50 EUR -0,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vom Konjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seiner Einschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
199,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
163,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
164,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

21:56 Air Liquide Outperform Bernstein Research
28.11.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Air Liquide Overweight Barclays Capital
11.11.25 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

finanzen.net Air Liquide-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Air Liquide-Aktie im Oktober 2025
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Safran, Air Liquide, Essilor/Luxottica, RWE
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Benzinga TotalEnergies Powers Up With Air Liquide For Hydrogen Breakthrough
Zacks Air Liquide Gets EU Support to Develop Low Carbon & Renewable Hydrogen
Zacks Air Liquide (AIQUY) Upgraded to Buy: Here's Why
RSS Feed
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen