DAX 25.297 -0,2%ESt50 6.029 -0,2%MSCI World 4.515 -0,1%Top 10 Crypto 12,97 +1,8%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 81.907 +0,0%Euro 1,1595 +0,0%Öl 64,13 +0,4%Gold 4.595 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Schaeffler SHA010 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Spannender Sieg vor den Augen des Bundeskanzlers BVB-Aktie: Spannender Sieg vor den Augen des Bundeskanzlers
KW 3: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 3: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Air Liquide Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
160,06 EUR -1,20 EUR -0,74 %
STU
159,04 EUR -2,28 EUR -1,41 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 91,96 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850133

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIQUF

Barclays Capital

Air Liquide Overweight

16.01.26
Air Liquide Overweight
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
160,06 EUR -1,20 EUR -0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Overweight

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
161,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
160,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

16.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.01.26 Air Liquide Buy UBS AG
07.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
06.01.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
05.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Air Liquide-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingefahren
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Benzinga TotalEnergies Powers Up With Air Liquide For Hydrogen Breakthrough
RSS Feed
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen