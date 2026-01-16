Air Liquide Aktie
Marktkap. 91,96 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Overweight
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
161,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
160,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|16.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
