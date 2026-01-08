Air Liquide Aktie
Marktkap. 91,72 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen von 205 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) im zweiten Halbjahr dürfte zwei Prozent über den Konsensschätzungen liegen, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des französischen Industriegaseanbieters werde mit einem Abschlag von 25 Prozent zum Wettbewerber Linde bewertet./rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 15:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
157,74 €
|Abst. Kursziel*:
26,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
157,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,74%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
197,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|12:11
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.