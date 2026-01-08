DAX 25.388 -0,1%ESt50 6.017 +0,0%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1668 +0,0%Öl 64,94 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
Air Liquide Aktie

157,80 EUR -1,96 EUR -1,23 %
STU
146,96 CHF -0,03 CHF -0,02 %
BRX
Marktkap. 91,72 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

UBS AG

Air Liquide Buy

12:11 Uhr
Air Liquide Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen von 205 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) im zweiten Halbjahr dürfte zwei Prozent über den Konsensschätzungen liegen, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des französischen Industriegaseanbieters werde mit einem Abschlag von 25 Prozent zum Wettbewerber Linde bewertet./rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

