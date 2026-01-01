DAX 25.099 +0,8%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.510 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.714 +0,7%Bitcoin 78.025 -2,7%Euro 1,1688 +0,0%Öl 60,05 -0,8%Gold 4.461 -0,7%
Air Liquide Aktie

Marktkap. 90,68 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Analyst Anil Shenoy reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für das laufende Jahr. Gründe seien ein schwächeres Umsatzwachstum im Segment Gases & Services sowie ein stärkerer Gegenwind von den Wechselkursen./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 15:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Overweight

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
155,24 €		 Abst. Kursziel*:
25,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
156,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,86%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

