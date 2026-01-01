Air Liquide Aktie
Marktkap. 91,7 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal und die damit einhergehende Halbjahresbilanz des Gasekonzerns. Sie erwartet im Quartal auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 2,2 Prozent, während der Konsens bei 2,1 Prozent liege./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
155,80 €
|Abst. Kursziel*:
31,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
156,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,23%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|12:21
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.