Air Liquide Aktie

156,22 EUR -2,00 EUR -1,26 %
STU
145,20 CHF -2,65 CHF -1,79 %
BRX
Marktkap. 91,7 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

Deutsche Bank AG

Air Liquide Buy

12:21 Uhr
Air Liquide S.A.
156,22 EUR -2,00 EUR -1,26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal und die damit einhergehende Halbjahresbilanz des Gasekonzerns. Sie erwartet im Quartal auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 2,2 Prozent, während der Konsens bei 2,1 Prozent liege./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
155,80 €		 Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
156,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,23%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

12:21 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
05.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08.12.25 Air Liquide Kaufen DZ BANK
03.12.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
04.12.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Air Liquide-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Air Liquide-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Benzinga TotalEnergies Powers Up With Air Liquide For Hydrogen Breakthrough
