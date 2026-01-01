DAX 24.869 +1,3%ESt50 5.924 +1,3%MSCI World 4.482 +0,8%Top 10 Crypto 12,55 -4,5%Nas 23.405 +0,7%Bitcoin 80.568 +3,2%Euro 1,1726 +0,0%Öl 61,83 +1,7%Gold 4.441 +2,6%
Air Liquide Aktie

157,90 EUR -2,10 EUR -1,31 %
STU
147,86 CHF -1,24 CHF -0,83 %
BRX
Marktkap. 91,7 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
Bernstein Research

Air Liquide Outperform

20:16 Uhr
Air Liquide Outperform
Air Liquide S.A.
157,90 EUR -2,10 EUR -1,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis dürfte etwas stärker gewesen sein als im dritten Quartal, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld habe sich im vierten Quartal für den Gasehersteller nicht stärker verändert./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
199,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
158,26 €		 Abst. Kursziel*:
25,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
157,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,03%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

20:16 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08.12.25 Air Liquide Kaufen DZ BANK
03.12.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
04.12.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
28.11.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

