Air Liquide Aktie
Marktkap. 91,7 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis dürfte etwas stärker gewesen sein als im dritten Quartal, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld habe sich im vierten Quartal für den Gasehersteller nicht stärker verändert./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
199,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
158,26 €
|Abst. Kursziel*:
25,74%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
157,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,03%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|20:16
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
