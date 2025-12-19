Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Indikationen der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
67,10 €
|Abst. Kursziel*:
93,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
66,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
94,76%
|
Analyst Name:
Sarah Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
