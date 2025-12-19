DAX 25.062 +0,7%ESt50 5.914 -0,3%MSCI World 4.501 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.609 +0,3%Bitcoin 77.975 -2,7%Euro 1,1694 +0,0%Öl 60,20 -0,5%Gold 4.448 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens 723610 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street nach Rekord uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,75 EUR -5,70 EUR -7,87 %
STU
62,58 CHF -3,93 CHF -5,91 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AR94

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012044747

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SHPPF

Barclays Capital

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

15:31 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
66,75 EUR -5,70 EUR -7,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Indikationen der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,10 €		 Abst. Kursziel*:
93,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
94,76%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

15:31 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital
12:31 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
11:56 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
11:36 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

finanzen.net Vorläufige Zahlen Redcare Pharmacy-Aktie bricht wegen enttäuschter Erwartungen ein: Umsatz zweistellig gesteigert Redcare Pharmacy-Aktie bricht wegen enttäuschter Erwartungen ein: Umsatz zweistellig gesteigert
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) mit herben Abschlägen am Mittwochnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Teils schwache Umsatzentwicklung bringt Redcare unter Druck
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittwochmittag im Keller
StockXperts Redcare Pharmacy: Q4-Umsatz enttäuscht
dpa-afx ROUNDUP/Trotz Grippewelle: Online-Apotheke Redcare wächst Ende 2025 langsamer
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy expands its leadership position in e-Rx, nearly doubling Rx sales in Germany in 2025.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: Redemption of 2021/2028 convertible bond.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy opens new online pharmacy for the Austrian market in Czechia.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Dr. Björn Söder, buy
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy´s Managing Board: new CFO Hendrik Krampe. 
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: New CFO Hendrik Krampe.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: scaling Rx and strengthening operating cash generation with adj. EBITDA margin of 2.4% in Q3.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. 
RSS Feed
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu myNews hinzufügen