DAX 25.074 +0,7%ESt50 5.926 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.780 -1,7%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,70 +0,3%Gold 4.461 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW SAP 716460 Amazon 906866 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Top News
Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke
Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,65 EUR -5,80 EUR -8,01 %
STU
62,58 CHF -3,93 CHF -5,91 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AR94

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012044747

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SHPPF

Baader Bank

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

11:56 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
66,65 EUR -5,80 EUR -8,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Erwartungen nicht ganz erreicht worden./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:19 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,30 €		 Abst. Kursziel*:
163,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
162,57%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

11:56 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
11:36 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

StockXperts Redcare Pharmacy: Q4-Umsatz enttäuscht Redcare Pharmacy: Q4-Umsatz enttäuscht
finanzen.net Redcare Pharmacy-Aktie bricht wegen enttäuschter Erwartungen ein: Umsatz zweistellig gesteigert
dpa-afx ROUNDUP/Trotz Grippewelle: Online-Apotheke Redcare wächst Ende 2025 langsamer
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils
dpa-afx Online-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weiter
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy baut Marktführerschaft beim E-Rezept weiter aus: Rx-Umsatz in Deutschland 2025 nahezu verdoppelt. 
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy expands its leadership position in e-Rx, nearly doubling Rx sales in Germany in 2025.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: Redemption of 2021/2028 convertible bond.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy opens new online pharmacy for the Austrian market in Czechia.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Dr. Björn Söder, buy
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy´s Managing Board: new CFO Hendrik Krampe. 
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: New CFO Hendrik Krampe.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: scaling Rx and strengthening operating cash generation with adj. EBITDA margin of 2.4% in Q3.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. 
RSS Feed
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu myNews hinzufügen