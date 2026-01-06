Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Erwartungen nicht ganz erreicht worden./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:19 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11:56
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|11:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|11:56
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|11:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
