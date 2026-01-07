Olaplex-Aktie nach Kurssprung schwächer: Henkel erwägt wohl Übernahme
Der Konsumgüterkonzern Henkel will Insidern zufolge in den USA zukaufen.
Werte in diesem Artikel
Henkel habe ein Übernahmeangebot für den Shampoo-Hersteller Olaplex Holdings abgegeben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden, heißt es weiter. Mit fast 75 Prozent ist laut Bloomberg die Beteiligungsgesellschaft Advent größter Anteilseigner von Olaplex.
Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktie hatte seitdem rund 90 Prozent an Wert verloren. Im NASDAQ-Handel zog die Aktie am Mittwoch letztlich um 22,22 auf 1,65 Dollar an, was einem Börsenwert von 1,1 Milliarden US-Dollar (gut 0,9 Mrd Euro) entspricht. Vorbörslich geht es am Donnerstag dann jedoch um 1,82 Prozent abwärts auf 1,62 US-Dollar.
/err/mis
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Henkel vz. News
Bildquellen: Zaruna/Shutterstock.com