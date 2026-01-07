DAX25.237 +0,4%Est505.980 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.534 +0,2%Bitcoin77.359 -0,9%Euro1,1637 -0,2%Öl63,38 +1,1%Gold4.495 +0,4%
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 90 Euro - 'Sell'

09.01.26 14:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
94,12 EUR 0,88 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, LOréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

