"Outperform"

Bernstein stuft Beiersdorf 2026 als "Best Idea" ein - Aktie legt zu

05.01.26 13:42 Uhr
Bernstein sieht Beiersdorf-Aktie 2026 als Top-Pick - Aktie freundlich | finanzen.net

Bernstein stuft Beiersdorf auf "Outperform" - die Aktie gilt 2026 als besonders aussichtsreich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
94,26 EUR 1,48 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Für Callum Elliott sind die Aktien des Konsumgüterkonzerns für 2026 eine "Best Idea", also besonders aussichtsreich. Das schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Wachstum von Beiersdorf am Beginn einer positiven Trendwende. Die negativen China-Effekte dürften verdaut sein und Nivea Epicelline sollte zum Wachstum des Konsumentengeschäfts beitragen.

Die Beiersdorf-Aktie steigt via XETRA um 0,45 Prozent auf 93,24 Euro.

/mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:11 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Beiersdorf

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:36Beiersdorf OutperformBernstein Research
30.12.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
18.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
17.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:36Beiersdorf OutperformBernstein Research
30.12.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
18.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
17.12.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
14.11.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Beiersdorf SellUBS AG
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

