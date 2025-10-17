DAX 24.101 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.322 +0,0%Top 10 Crypto 14,94 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.534 +1,9%Euro 1,1588 -0,2%Öl 65,96 +2,5%Gold 4.111 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
96,84 EUR +0,96 EUR +1,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,91 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

09:51 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
96,84 EUR 0,96 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Ein weiteres Quartal schwacher Nivea-Umsätze dürfte ebenso wie der strategische Neustart weiter belasten, schrieb David Hayes am Donnerstag nach der Zahlenvorlage der Hamburger./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
96,84 €		 Abst. Kursziel*:
4,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
96,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,30%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

12:51 Beiersdorf Sell UBS AG
10:56 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
10:51 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick UBS AG beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Sell UBS AG beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Sell
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag mit Kursplus
dpa-afx ROUNDUP: Beiersdorf senkt erneut Umsatzprognose - Aktie im Plus
Dow Jones Beiersdorf-Aktie dennoch fester: Umsatzziel für 2025 erneut gesenkt
finanzen.net Bernstein Research: Outperform für Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Dow Jones Beiersdorf-CEO: Warten mit möglicher La-Prairie-Preiserhöhung wegen Zöllen
finanzen.net Sector Perform von RBC Capital Markets für Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen