Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,91 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Ein weiteres Quartal schwacher Nivea-Umsätze dürfte ebenso wie der strategische Neustart weiter belasten, schrieb David Hayes am Donnerstag nach der Zahlenvorlage der Hamburger./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
96,84 €
|Abst. Kursziel*:
4,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
96,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,30%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
