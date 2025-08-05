Beiersdorf Aktie
Marktkap. 23,28 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 112 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die selbstverschuldeten Herausforderungen gehe der Konsumgüterkonzern nicht an, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen würden nun neu definiert, aber es bleibe angesichts der gesenkten Jahresziele noch viel zu tun./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
99,70 €
|Abst. Kursziel*:
-1,71%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
99,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
133,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|12:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|11:36
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|11:36
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.06.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|11:36
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets