Beiersdorf Aktie

99,96 EUR +2,52 EUR +2,59 %
STU
Marktkap. 23,28 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

UBS AG

Beiersdorf Sell

12:36 Uhr
Beiersdorf Sell
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
99,96 EUR 2,52 EUR 2,59%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 112 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die selbstverschuldeten Herausforderungen gehe der Konsumgüterkonzern nicht an, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen würden nun neu definiert, aber es bleibe angesichts der gesenkten Jahresziele noch viel zu tun./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Sell

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
99,70 €		 Abst. Kursziel*:
-1,71%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
99,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
133,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

12:36 Beiersdorf Sell UBS AG
11:36 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
09:06 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
