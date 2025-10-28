DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.424 -0,1%Top 10 Crypto 15,74 +4,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.449 +0,5%Euro 1,1632 -0,2%Öl 64,54 +0,1%Gold 3.993 +1,3%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost schließen fest -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
92,18 EUR -0,06 EUR -0,07 %
STU
Marktkap. 20,54 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

08:01 Uhr
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
92,18 EUR -0,06 EUR -0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Nach einem heißen Jahr mit hohen Kursverlusten und zuletzt erneut gekappter Wachstumsprognose gebe es Signale für eine Trendwende, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend. Dank neuer Produkte habe die Marke Nivea im September klar Fahrt aufgenommen. Dieses vom erstmaligen Füllen der Lagerbestände getriebene Tempo würden die Hamburger zwar nicht halten können. Gleichwohl sei der Start der Nivea Epicelline sehr vielversprechend. Die aktuelle Beiersdorf-Bewertung sei für die bestehenden Wachstumschancen zu niedrig./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
92,70 €		 Abst. Kursziel*:
39,16%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
92,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,94%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

