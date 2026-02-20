DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.703 +0,1%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
21.02.26 09:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,06 Prozent auf 67.936,16 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 67.979,42 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,1 Prozent auf 8,90 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,05 Prozent auf 55,15 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,18 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ethereum am Samstagvormittag nach. Um 0,22 Prozent auf 1.963,79 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.968,14 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,53 Prozent stärker bei 565,71 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 562,73 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,429 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 1,430 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 330,70 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (331,49 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,24 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2848 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2819 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1619 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2851 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2854 US-Dollar.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,19 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 09:40 auf 626,46 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 625,25 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1001 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1000 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Solana bei 84,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (84,53 US-Dollar).

Nach 9,160 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Samstagvormittag um 0,15 Prozent auf 9,146 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,75 Prozent auf 8,873 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,940 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9537 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:40 bei 0,9482 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

