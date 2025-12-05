DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,36 +2,5%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
KION GROUP Aktie

66,10 EUR +1,30 EUR +2,01 %
STU
Marktkap. 8,54 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

Deutsche Bank AG

KION GROUP Buy

09:36 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
66,10 EUR 1,30 EUR 2,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray empfahl in seinem Ausblick auf Europas Investitionsgüterbranche für 2026 Knorr-Bremse neu zum Kauf und setzt zudem weiter auf Siemens Energy, Schneider, Kion, Prysmian, Alstom und Sandvik. Er diskutiert in der am Montag vorliegenden Analyse die Auswirkungen des deutschen Konjunkturpakets, die Trendwende für Frühzykliker sowie das Für und Wider des Booms um Künstliche Intelligenz./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,50 €		 Abst. Kursziel*:
6,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,90%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

04.12.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
03.12.25 KION GROUP Overweight Barclays Capital
02.12.25 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
dpa-afx KION-Aktie unter Druck: Citi streicht Kaufempfehlung - auch Jungheinrich belastet
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone
TraderFox Stocks in Action: Kion, Siemens Energy, Formycon, Vestas, Schneider Electric
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start stärker
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Kion Group (KIGRY)
Zacks Are Investors Undervaluing Kion Group (KIGRY) Right Now?
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Kion Group (KIGRY)
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
