KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,54 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray empfahl in seinem Ausblick auf Europas Investitionsgüterbranche für 2026 Knorr-Bremse neu zum Kauf und setzt zudem weiter auf Siemens Energy, Schneider, Kion, Prysmian, Alstom und Sandvik. Er diskutiert in der am Montag vorliegenden Analyse die Auswirkungen des deutschen Konjunkturpakets, die Trendwende für Frühzykliker sowie das Für und Wider des Booms um Künstliche Intelligenz./ag/mis
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,50 €
|Abst. Kursziel*:
6,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,90%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
