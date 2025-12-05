KION-Aktie unter Druck: Citi streicht Kaufempfehlung - auch Jungheinrich belastet
KION und Jungheinrich haben am Freitag geschwächelt.
Werte in diesem Artikel
Erstere hatten tags zuvor nach 110 Prozent Jahresplus bei 67 Euro einen Höchststand seit März 2022 erreicht. Nun kamen KION-Titel via XETRA zeitweise um 1,36 Prozent auf 65,15 Euro zurück. Jungheinrich liegen mit 34,42 Euro und 1,15 Prozent Minus derweil meilenweit entfernt von ihrem Jahreshoch bei fast 43 Euro aus dem Juli. Auch sie schlagen sich mit einem Plus von einem Drittel 2025 aber besser als der MDAX.
Analyst Martin Wilkie von der Citigroup strich am Morgen seine Kaufempfehlung für KIONnach der satten Verdopplung. Die Rally sei getrieben von der Aussicht auf eine Erholung der deutschen Industrieproduktion und mehr Optimismus hinsichtlich global steigender Investitionen in den Warenlagerbereich.
Die Bewertung der Kion-Aktie sei zwar "nur" zurück im historischen Normbereich, so Wilkie. Eine Rückkehr auf das Niveau des Onlinehandels-Booms 2020/21 zu Corona-Zeiten hält er allerdings für unwahrscheinlich. Auch sein erhöhtes Kursziel von 68 Euro wurde von den Aktien bereits fast ausgereizt.
/ag/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Jungheinrich
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jungheinrich
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Jungheinrich News
Bildquellen: KION GROUP
Nachrichten zu Jungheinrich AG
Analysen zu Jungheinrich AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|02.12.2025
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|17.11.2025
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.2025
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|02.12.2025
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|17.11.2025
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.2025
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2024
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.2022
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.2022
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.2022
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.2021
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2020
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jungheinrich AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen