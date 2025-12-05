DAX24.079 +0,8%Est505.746 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,30 -2,4%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.265 -1,1%Euro1,1648 ±0,0%Öl63,24 -0,2%Gold4.228 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 24.000 Punkten -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Siemens Energy, Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie verschnauft nach Rally: Regierungs-Update trieb Kurs zuvor kräftig D-Wave Quantum-Aktie verschnauft nach Rally: Regierungs-Update trieb Kurs zuvor kräftig
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
Analystenmeinung

KION-Aktie unter Druck: Citi streicht Kaufempfehlung - auch Jungheinrich belastet

05.12.25 14:17 Uhr
KION-Aktie in Rot: Citi-Herabstufung belastet den Kurs - auch Jungheinrich unter Druck | finanzen.net

KION und Jungheinrich haben am Freitag geschwächelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
35,02 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
65,05 EUR -1,40 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Erstere hatten tags zuvor nach 110 Prozent Jahresplus bei 67 Euro einen Höchststand seit März 2022 erreicht. Nun kamen KION-Titel via XETRA zeitweise um 1,36 Prozent auf 65,15 Euro zurück. Jungheinrich liegen mit 34,42 Euro und 1,15 Prozent Minus derweil meilenweit entfernt von ihrem Jahreshoch bei fast 43 Euro aus dem Juli. Auch sie schlagen sich mit einem Plus von einem Drittel 2025 aber besser als der MDAX.

Wer­bung

Analyst Martin Wilkie von der Citigroup strich am Morgen seine Kaufempfehlung für KIONnach der satten Verdopplung. Die Rally sei getrieben von der Aussicht auf eine Erholung der deutschen Industrieproduktion und mehr Optimismus hinsichtlich global steigender Investitionen in den Warenlagerbereich.

Die Bewertung der Kion-Aktie sei zwar "nur" zurück im historischen Normbereich, so Wilkie. Eine Rückkehr auf das Niveau des Onlinehandels-Booms 2020/21 zu Corona-Zeiten hält er allerdings für unwahrscheinlich. Auch sein erhöhtes Kursziel von 68 Euro wurde von den Aktien bereits fast ausgereizt.

/ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Jungheinrich

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jungheinrich

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: KION GROUP

Nachrichten zu Jungheinrich AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
02.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
17.11.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
02.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
17.11.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Jungheinrich NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
05.04.2022Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
01.04.2022Jungheinrich NeutralCitigroup Corp.
17.01.2022Jungheinrich Equal-weightMorgan Stanley
23.12.2021Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
30.11.2020Jungheinrich VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.10.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
11.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
03.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
23.07.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jungheinrich AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen