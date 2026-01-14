Gute Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Gewinnzone

Index-Performance im Blick

Der Dow Jones verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.

Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,81 Prozent fester bei 49.547,79 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,238 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,125 Prozent tiefer bei 49.088,25 Punkten in den Handel, nach 49.149,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49.581,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 49.201,10 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,097 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, lag der Dow Jones noch bei 48.416,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, notierte der Dow Jones bei 46.253,31 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Stand von 43.221,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,41 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 49.633,35 Punkte. Bei 47.853,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 4,65 Prozent auf 976,01 USD), NVIDIA (+ 3,47 Prozent auf 189,50 USD), Boeing (+ 2,19 Prozent auf 247,92 USD), Cisco (+ 1,75 Prozent auf 75,72 USD) und Caterpillar (+ 1,67 Prozent auf 649,39 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-2,46 Prozent auf 233,67 USD), IBM (-1,98 Prozent auf 302,91 USD), Nike (-1,73 Prozent auf 64,44 USD), Coca-Cola (-1,18 Prozent auf 70,60 USD) und Procter Gamble (-0,92 Prozent auf 145,01 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29.253.369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,883 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net