DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 12,78 +1,3%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.252 +1,1%Euro 1,1611 -0,1%Öl 63,79 -0,8%Gold 4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Top News
SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an
Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KION GROUP Aktie

Kaufen
Verkaufen
KION GROUP Aktien-Sparplan
62,30 EUR +0,20 EUR +0,32 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,18 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNNGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KION GROUP Hold

08:06 Uhr
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
62,30 EUR 0,20 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 54 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Lagerausrüster in seiner Nachbetrachtung vom Sonntag ein robustes drittes Quartal mit soliden Auftragseingängen in beiden Kerngeschäften. Positiv wertet er geringere Restrukturierungskosten als erwartet. Nach einem zuletzt starken Kursanstieg sei es aber nicht angebracht, den Aktien "nachzulaufen"./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Hold

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
63,05 €		 Abst. Kursziel*:
-11,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,11%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

06.11.25 KION GROUP Halten DZ BANK
03.11.25 KION GROUP Buy Warburg Research
03.11.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 KION GROUP Buy UBS AG
31.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Kion auf 'Halten' - Erwartungen an 2026 zu hoch
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
dpa-afx KION-Aktie setzt Kurs-Rally fort
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu
TraderFox Stocks in Action: KION, Allianz, Schneider Electric, Knorr-Bremse und Rheinmetall.
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Kion Group (KIGRY)
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
Zacks Has Kion Group (KIGRY) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Kion Group (KIGRY) Is Still Trading at a Bargain
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
RSS Feed
KION GROUP AG zu myNews hinzufügen