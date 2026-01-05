Siemens Energy Aktie
Marktkap. 105,04 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Er erwarte weiterhin eine starke Geschäftsentwicklung, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 11. Februar erwarteten Zahlen des Energietechnikkonzerns zum ersten Geschäftsquartal. Zudem sehe er Aufwärtspotenzial für die Prognose für den freien Barmittelzufluss für 2025/26./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
127,75 €
|Abst. Kursziel*:
5,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
127,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,22%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|16:11
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|16:11
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
