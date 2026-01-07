GSK Aktie
Marktkap. 88,25 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Daten zu Bepirovirsen bei Hepatitis B seien positiv ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag. Dies sei keine Überraschung. Es sei lediglich als leicht positiv zu werten./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GSK Hold
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,95 £
|Abst. Kursziel*:
-15,57%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,02 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,86%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
