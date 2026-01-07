DAX 25.071 -0,2%ESt50 5.909 -0,3%MSCI World 4.479 -0,3%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.442 -0,6%Bitcoin 76.769 -1,8%Euro 1,1661 -0,2%Öl 61,18 +1,3%Gold 4.433 -0,5%
GSK Aktie

21,94 EUR +0,32 EUR +1,48 %
STU
19,02 GBP ±0,00 GBP ±0,00 %
LSE
Marktkap. 88,25 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
Deutsche Bank AG

GSK Hold

14:51 Uhr
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Daten zu Bepirovirsen bei Hepatitis B seien positiv ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag. Dies sei keine Überraschung. Es sei lediglich als leicht positiv zu werten./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,95 £		 Abst. Kursziel*:
-15,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,02 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,86%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

