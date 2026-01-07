DAX 25.094 -0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.036 -1,4%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,75 +0,6%Gold 4.427 -0,7%
Nordex Aktie

Nordex
32,60 EUR +0,86 EUR +2,71 %
STU
Marktkap. 7,48 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Nordex AG
Nordex AG
32,60 EUR 0,86 EUR 2,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. John Kim rechnet mit einem starken vierten Quartal des Windturbinenherstellers. Der Auftragseingang dürfte deutlich besser sein als am Markt erwartet, schrieb er am Donnerstag./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,52 €		 Abst. Kursziel*:
4,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,29%
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

12:41 Nordex Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Nordex Buy Citigroup Corp.
27.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

Dow Jones Windenergieanlagen Nordex-Aktie dennoch tiefer: Weitere Aufträge in Spanien gesichert Nordex-Aktie dennoch tiefer: Weitere Aufträge in Spanien gesichert
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker
EQS Group EQS-News: Nordex Group sichert sich neue Aufträge über insgesamt 246 MW in Spanien
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Nordex-Aktie profitiert: Weitere Aufträge verbucht
TraderFox Stocks in Action: Lufthansa, Siemens, Nordex, Bayer, Siemens Energy
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
reNEWS Nordex signs 246MW of Spanish orders
EQS Group EQS-News: Nordex Group secures new orders totalling 246 MW in Spain
reNEWS Nordex lands 414MW European turbine haul
EQS Group EQS-News: Nordex obtains orders for 414 MW in France, Belgium and Portugal
reNEWS Nordex bags 224MW in Germany
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives orders from UKA totaling 224 MW for projects in Germany
reNEWS Nordex lands 508MW Canada orders
EQS Group EQS-News: The Nordex Group receives orders totalling 508 MW in Canada, including a first order for the N175/6.X turbines
